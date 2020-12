Leipzig

Sachsen vor Jahreswechsel unter Pandemie-Bedingungen

31.12.2020, 02:17 Uhr | dpa

Vier Wunderkerzen in der Zahlenfolge 2021 brennen in der Dämmerung. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Den Sachsen steht am heutigen Donnerstag ein Jahreswechsel unter Pandemie-Bedingungen bevor. Im Freistaat durfte wie überall in Deutschland kein Feuerwerk verkauft werden. Zudem haben etliche Kommunen wie Dresden, Chemnitz oder der Erzgebirgskreis komplette Böllerverbote erlassen.

Sachsens größte Stadt Leipzig hat das Zünden von Feuerwerk dagegen nur in drei Zonen untersagt. Dafür gilt in der Messestadt ein Ansammlungsverbot. Nach dem Silvester-Krawallen im Stadtteil Connewitz im vorigen Jahr plant die Leipziger Polizei erneut einen größeren Polizeieinsatz. Dabei stünden die Durchsetzung der Corona-Regeln und das Vermeiden von Menschenansammlungen im Vordergrund, teilte die Polizei mit.

Anders als zu Weihnachten sind die Kontaktbeschränkungen zu Silvester in Sachsen nicht gelockert worden. Es dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Hausständen treffen. Die Ausgangssperre wird in der Silvesternacht jedoch zwischen 22 und 6 Uhr aufgehoben. Das Alkoholverbot in der Öffentlichkeit sowie die Abstands- und Maskenvorschriften gelten weiterhin.