Leipzig

Leipzig: Hunderte Corona-Verstöße in der letzten Woche 2020

05.01.2021, 12:53 Uhr | dpa

Die Polizei hat in Leipzig in der letzten Woche des Jahres 2020 hunderte Verstöße gegen die Corona-Schutz-Bestimmungen registriert. Bei 110 Kontrollen wurden 395 Verstöße festgestellt und 389 Bußgeldverfahren eingeleitet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Allein in der Silvesternacht stellten die Beamten demnach 118 Verstöße gegen die sächsische Corona-Schutzverordnung fest.