Leipzig

RB-Nachwuchsspieler Ohio an Vitesse Arnheim verliehen

05.01.2021, 14:42 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat seinen Nachwuchsspieler Noah Ohio an den niederländischen Club Vitesse Arnheim verliehen. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, wird der 17-Jährige bis Sommer 2022 in seinem Heimatland Spielpraxis sammeln. Ohio kam 2019 aus der Jugend von Manchester City nach Leipzig und erzielte in 18 Pflichtspielen 16 Tore für den RB-Nachwuchs. In Arnheim wird er vom früheren RB Salzburg-Trainer Thomas Letsch trainiert, der 2017 auch schon für kurze Zeit beim Zweitligisten FC Erzgebirge Aue tätig war.