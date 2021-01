Leipzig

Kein Kumpeltreffen für Leipzigs Szoboszlai mit Haaland

05.01.2021, 14:45 Uhr | dpa

Das Wiedersehen auf dem Rasen mit seinem Kumpel Erling Haaland muss ausfallen. Neuzugang Dominik Szoboszlai von RB Leipzig fällt für das Spitzenspiel in der Fußball-Bundesliga an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Dortmund aus. "Ich habe Adduktorenprobleme, die hatte ich auch schon in Salzburg. Ich habe längere Zeit mit Schmerzmitteln gespielt. Trotzdem schaue ich nach vorne, will so schnell wie möglich zurückkommen", sagte der Ungar am Dienstag bei seiner Vorstellung in Leipzig und fügte an: "Ja, es wäre wirklich perfekt gewesen, es tut sehr weh, doch die Gesundheit ist das Wichtigste."

Der 20-Jährige möchte sich nun Zeit nehmen. Ziel der Rückkehr sei der Februar. "Momentan kann ich nicht auf dem Platz sein. Ich will so schnell wie möglich ins Training zurückkehren, um nicht nur 80 oder 90 Prozent geben zu können", betonte der Nationalspieler, der für 20 Millionen Euro vom Schwesterclub RB Salzburg kam. Dort hatte er 22 Partien bestritten, die meisten über die volle Distanz. Dabei erzielte Szoboszlai neun Tore, bereitete elf weitere vor.

Die Eingewöhnung in seiner neuen Heimat wird ihm leicht fallen. Schließlich trifft er bei RB nicht nur auf alte Fußball-Freunde aus Salzburg, sondern in Peter Gulacsi und Willi Orban auch auf zwei bekannte Gesichter aus der ungarischen Nationalmannschaft. Allerdings spielte das bei seinem Entscheidungsprozess keine Rolle. "Ich muss ehrlich sein, mit den zwei habe ich über den Wechsel nicht so oft geredet, am Ende habe ich das für mich entschieden." Froh über seine neuen Clubkollegen ist er dennoch: "Es ist gut, zwei in der Mannschaft aus demselben Land zu haben, auch wenn Willi kein ungarisch kann", meinte er schmunzelnd und fügte an: "Trotzdem, er gehört zu uns".

Die Grundvoraussetzung ist also gegeben, dass der Winter-Neuzugang im Frühjahr Leipzigs Trumpf im Meisterkampf werden kann. Anders als die bisherigen Salzburger Nagelsmann-Transfers Hannes Wolf und Hee-chan Hwang. Wolf ist nach Mönchengladbach verliehen und wird dort wohl auch bleiben. Bei Hwang sind die Gründe vielfältiger, warum es bisher nur zum Ergänzungsspieler gereicht hat. Unter anderem wurde der südkoreanische Nationalspieler von einer schweren Corona-Infektion wochenlang außer Gefecht gesetzt.

"Die Hoffnung hat man natürlich immer", sagte Julian Nagelsmann. "Dominik ist grundsätzlich gesund und hat viel gespielt. Er ist gut durch die Corona-Zeit gekommen und hat gute körperliche Bedingungen." Jetzt ist nur Geduld gefragt. "Ich werde alles geben, um so schnell wie möglich in die Startelf zu kommen, das geht nicht von einem auf den anderen Tag", sagte der Ungar und erklärte: "Für meine Zukunft habe ich die beste Entscheidung getroffen. RB Salzburg und Leipzig spielen fast den gleichen Fußball, da brauche ich nicht so lange, um reinzukommen. Das war auch ein Grund, warum ich mich für Leipzig entschieden habe." Immerhin hatten auch der FC Arsenal und AC Milan Interesse bekundet.

Mit Szoboszlai dribbelt künftig ein anderes Kaliber am Cottaweg auf. Nicht nur seine überragende Schusstechnik haben viele europäische Top-Clubs aufhorchen lassen. In Kombination mit seinen 1,87 Metern Größe gehört Szoboszlai zu den Achtern à la Leon Goretzka, die ein Spiel sowohl lenken als auch entscheiden können. Zwar sei die Fünferkette für ihn im Vergleich zu Salzburg neu, doch "für mich ist wichtig, vorne zu sein. Ich kann auch Sechser spielen, wenn ich muss, aber Achter, Zehner und Stürmer ist für mich alles klar".

In seinem Heimatland ist Szoboszlai in aller Munde. "Ich lebe ja in Ungarn und dort vergleicht man ihn schon mit Ferenc Puskas", sagte Lothar Matthäus und bezeichnet ihn als "eine Bereicherung für die Bundesliga". Szoboszlai sieht diese Vergleiche gelassen: "Ja, habe ich auch schön öfters gelesen. Ich will kein Ferenc Puskas sein, ich will Dominik Szoboszlai sein. Für mich als Kind war Ferenc ein Vorbild, ich will für die heutigen Kinder, die in Ungarn anfangen Fußball zu spielen, ein Vorbild sein."

Die prägende Figur seines bisherigen Lebens ist für Szoboszlai nicht Ungarns Fußball-Ikone Puskas, sondern sein Vater Zsolt. Besonders ein Geräusch von Zsolt Szoboszai ist dem Junior im Ohr geblieben. "Als ich klein war, hat er immer gepfiffen. Das ist in meinem Kopf geblieben. Wenn am Platz 20 Leute gleichzeitig pfeifen, weiß ich genau, wer davon mein Vater ist", sagte der RB-Neuzugang. "Ohne meinen Vater wäre ich vielleicht auch Profi geworden, aber ich würde nicht auf einem Niveau wie jetzt spielen."