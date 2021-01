Leipzig

Spieltage terminiert: Leipzig am 30. Januar gegen Leverkusen

07.01.2021, 14:06 Uhr | dpa

Leipzig (dpa) – Das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zwischen dem aktuellen Tabellenzweiten RB Leipzig und dem Dritten Bayer Leverkusen wird am 30. Januar um 18.30 Uhr in der Red-Bull-Arena angepfiffen. Das geht aus den zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage hervor, die die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Donnerstag für die Zeit bis Ende Februar veröffentlichte.

Demnach müssen die Leipziger am 6. Februar (15.30 Uhr) beim FC Schalke 04 antreten. Am 12. Februar (20.30 Uhr) empfängt die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann im eigenen Stadion den FC Augsburg. Das Auswärtsspiel bei Hertha BSC findet an einem Sonntag (21. Februar, 15.30 Uhr) statt. Die Heimpartie der Leipziger gegen Borussia Mönchengladbach wurde von der DFL für den 27. Februar (18.30 Uhr) terminiert.