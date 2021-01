Totalschaden am Wagen

Auto in Leipzig-Connewitz abgebrannt

11.01.2021, 11:18 Uhr | dpa

Im Leipziger Süden ist ein Fahrzeug ausgebrannt. Warum das Auto in Flammen stand, ist noch nicht bekannt. Es soll wohl schon länger an der Stelle gestanden haben.

In Leipzig ist ein Auto abgebrannt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fing das Fahrzeug am Sonntagmittag Feuer und brannte komplett aus. Die Ursache war zunächst unklar. Der Wagen stand wohl schon länger im Bereich der Bornaischen Straße im Leipziger Stadtteil Connewitz und war nicht mehr zugelassen.



Der entstandene Sachschaden war bisher unbekannt. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.