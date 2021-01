Leipzig

RB Leipzig will dritten Sieg gegen Union Berlin landen

20.01.2021, 01:51 Uhr | dpa

RB Leipzig will seine Erfolgsserie gegen den 1. FC Union Berlin fortsetzen. Mit dem dritten Sieg im dritten Duell in der Fußball-Bundesliga am heutigen Abend (20.30 Uhr/Sky) würden die Sachsen zudem Tabellenführer Bayern München als Zweiter auf den Fersen bleiben. "Union Berlin spielt eine außergewöhnlich gute und stabile Saison. Trainer Urs Fischer macht einen herausragenden Job und man erkennt die gute Stimmung im Team auf dem Platz", sagte RB-Trainer Julian Nagelsmann. Gegen Union fehlen die verletzten Ibrahima Konaté, Dominik Szoboszlai und Benjamin Henrichs.