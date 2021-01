Leipzig

Besonderer Schutz des US-Konsulats zum Regierungswechsel

Wegen des Regierungswechsels in den USA hat die Polizei am Mittwoch die Schutzmaßnahmen rund um das US-Konsulat in Leipzig verstärkt. Es seien vermehrt Streifen in der Gegend unterwegs, sagte Polizeisprecherin Mandy Heimann. Am Abend, zum Zeitpunkt der Amtseinführung von Joe Biden, sollten zudem auch mehr Einsatzkräfte an dem Gebäude präsent sein. Hinweise auf Proteste vor dem Konsulat oder Attacken gebe es aber keine.