Leipzig

Leipziger Handballer spielen nur Remis im ersten Test

21.01.2021, 20:28 Uhr | dpa

Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig sind bei ihrem ersten Testspiel im neuen Jahr nicht über ein 24:24 (12:10) gegen den Zweitligisten EHV Aue hinausgekommen. Ohne die WM-Teilnehmer Philipp Weber (Deutschland), Maciej Gebala (Polen), Alen Milosevic (Schweiz), Marko Mamic (Kroatien) und Kristian Saeveras (Norwegen) fehlte den Leipzigern noch die Durchschlagskraft im Angriff. Zufrieden stimmte Trainer André Haber allerdings, dass mit Luca Witzke und Bastian Roscheck zwei Spieler nach langen Verletzungspausen ihr Comeback feierten.

Am Sonntag tritt der SC DHfK bei einem Vorbereitungsturnier in Dessau an. Dabei bekommen es die Leipziger um 11.00 Uhr zunächst mit dem gastgebenden Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV zu tun. Gegner im zweiten Spiel ist entweder Bundesliga-Rivale TBV Lemgo oder das ukrainische Team HC Motor Zaporozhye.