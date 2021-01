Leipzig

Neuschnee am Sonntag: Winterwetter hält zu Wochenbeginn an

24.01.2021, 13:03 Uhr | dpa

Nach mehreren Zentimetern Neuschnee haben sich den Sachsen am Sonntag vielerorts gute Bedingungen für eine Rodelpartie oder einen Winterspaziergang geboten. Am Morgen habe es vor allem nördlich des Erzgebirges üppiger geschneit, sagte Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig. In Chemnitz wurden am Sonntag 8, in Leipzig 5 Zentimeter Neuschnee gemessen. Größere Verkehrsbehinderungen meldete der Verkehrswarndienst nicht. Mindestens bis Mittwoch bleibe es in Sachsen winterlich mit Temperaturen um die 0 Grad und Dauerfrost im Bergland, erklärte Engelmann. In der Nacht zu Montag dürfte es erneut schneien.