Leipzig

Brennende Flaschen gegen Tür geworfen: Zwei Männer in Haft

29.01.2021, 21:21 Uhr | dpa

Nach einer schweren Brandstiftung in Leipzig sind zwei Männer festgenommen und in Untersuchungshaft genommen worden. Am 11. Januar hatten zunächst Unbekannte zwei brennende Flaschen mit benzinähnlichem Inhalt gegen die Wohnungstür eines Mieters im Stadtteil Mockau geworfen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zwei Männer im Alter von 19 und 20 Jahren aus dem persönlichen Umfeld des Mieters seien dringend tatverdächtig. Ihre Wohnungen wurden durchsucht. Die beiden Männer wurden bereits am Donnerstag gefasst.