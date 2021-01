Leipzig

Schick bei Leipzig-Rückkehr auf der Bank - Sörloth beginnt

30.01.2021, 18:16 Uhr | dpa

Patrik Schick muss bei seiner Rückkehr nach Leipzig zunächst zusehen. Der tschechische Fußball-Nationalspieler sitzt im Bundesliga-Topsiel zwischen RB Leipzig und Bayer Leverkusen am Samstagabend nur auf der Bank. Der Bayer-Angreifer war zuletzt angeschlagen. "Er ist noch nicht 100-prozentig fit", sagte Trainer Peter Bosz im TV-Sender Sky über den 25-Jährigen.

Dagegen darf Schicks Nachfolger im Leipziger Trikot, der Norweger Alexander Sörloth, von Beginn an stürmen. Für den 25-Jährigen ist es der dritte Startelf-Einsatz nacheinander. Leverkusens Neuzugang Timothy Fosu-Mensah steht als rechter Verteidiger erstmals in der Anfangsformation. "Er muss natürlich die Mannschaft noch kennenlernen, unsere Spielweise kennenlernen", sagte Bosz, der auch weitere Neuzugänge bei den Leverkusenern nicht ausschloss: "Der Verein bemüht sich, lasst uns abwarten, was noch passiert."