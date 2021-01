Leipzig

Klostermann freut sich auf Bochum: "Besonderes Spiel"

31.01.2021, 15:02 Uhr | dpa

RB Leipzigs Fußball-Nationalspieler Lukas Klostermann fiebert dem Wiedersehen mit Ex-Club VfL Bochum im DFB-Pokal entgegen. "Es ist für mich persönlich ein besonderes Spiel", sagte der Verteidiger am Sonntag dem "MDR". Klostermann war im Sommer 2014 von Bochum nach Leipzig gewechselt, am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) kommt es zum Pokal-Achtelfinale. "Man hat es in der laufenden Saison gesehen, dass man keine Mannschaft unterschätzen darf und das werden wir auch nicht tun", sagte Klostermann vor dem Spiel gegen den Zweitligisten.