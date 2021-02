Leipzig

Deutsche Bahn sucht Hunderte Azubis in Sachsen

01.02.2021, 11:16 Uhr | dpa

Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr so viele Nachwuchskräfte wie noch nie einstellen, rund 315 davon in Sachsen. Gesucht werden Azubis für verschiedene Eisenbahn- und Logistikberufe sowie Interessenten für ein duales Studium, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Bundesweit sollen demnach 5000 Nachwuchskräfte eingestellt werden. Voriges Jahr waren es 4600. Die Bahn benötige im Rahmen ihrer Ausbaustrategie "Starke Schiene" neues Personal. Derzeit werden die Halbjahreszeugnisse ausgestellt, mit denen sich die künftigen Auszubildenden bewerben können.