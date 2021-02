Leipzig

Kriselnder FC Augsburg hofft auf eine Trendwende in Leipzig

12.02.2021, 02:27 Uhr | dpa

Der FC Augsburg hofft heute in der Fußball-Bundesliga im Auswärtsspiel bei der Spitzenmannschaft von RB Leipzig auf ein Ende seiner Negativserie. Nach fünf Niederlagen in den vergangenen sechs Partien will Trainer Heiko Herrlich mit seiner Mannschaft ein Zeichen setzen. "Es ist wichtig, dass wir wieder punkten. Bislang hat die Mannschaft nach Rückschlägen immer Gas gegeben. Es fehlen oft Kleinigkeiten", sagte Herrlich.

Der Trainer steht vor der Partie beim zunehmend unter Druck. Der Vorsprung der Augsburger auf den Relegationsplatz beträgt nach 20 Spieltagen aber noch fünf Punkte. Auf einen direkten Abstiegsplatz sind es sogar neun Zähler.