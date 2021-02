Leipzig

Bis zu 40 Menschen bei Corona-Spaziergang ohne Masken

16.02.2021, 11:51 Uhr | dpa

Eine Gruppe von bis zu 40 Menschen hat sich am Montagabend in Leipzig zu einem sogenannten Spaziergang gegen die Corona-Maßnahmen versammelt. Die Teilnehmer hatte zum großen Teil keinen Mund-Nasen-Schutz getragen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Beim Eintreffen der Beamten zerstreute sich die Gruppe in verschiedene Richtungen. Sechs Personen konnten festgestellt werden und gegen diese wurden Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Corona-Schutzmaßnahmen gestellt.