Leipzig

Sonnige Aussichten bis Freitag: Viel Schmelzwasser erwartet

21.02.2021, 10:32 Uhr | dpa

Die Menschen in Sachsen-Anhalt können sich auf weitere frühlingshafte Tage freuen. "Wir erwarten viel Sonne, wenig Wind und keinen Niederschlag bis mindestens Freitag", sagte Jens Oehmichen vom Deutschen Wetterdienst am Sonntag. In den Nächten und den frühen Morgenstunden sind vor allem in Tallagen aber noch frostige Temperaturen zu erwarten. "Örtlich ist mit Straßenglätte am Morgen zu rechnen, weil das Schmelzwasser gefriert", betonte der Meteorologe. Vor allem im Umkreis des Harzes liege noch immer viel Schnee, der aber in der Sonne der kommenden Tage schmelzen werde.

Die Tageshöchsttemperaturen steigen laut DWD in den kommenden Tagen landesweit auf bis zu 18 Grad. Erst am Freitag wird mit einer Veränderung der Wetterlage gerechnet. Die Bewölkung nimmt zu und es ist mit Regen zu rechnen, in den höheren Lagen fällt wieder Schnee.