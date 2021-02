Leipzig

Nagelsmann erwartet im Spitzenspiel Gladbacher Rotation

27.02.2021, 01:15 Uhr | dpa

Julian Nagelsmann von RB Leipzig erwartet im Spitzenspiel am heutigen Samstag gegen Borussia Mönchengladbach eine Rotation beim Gegner. "Es ist insgesamt nicht ganz so einfach Gladbach vorzubereiten, von daher werden wir uns auf die Prinzipien vorbereiten, wie sie spielen mit Ball, wie sie anlaufen", sagte Nagelsmann vor dem Bundesliga-Duell gegen den Tabellen-Achten, der seit vier Spielen sieglos ist. Bis auf Konrad Laimer und Dominik Szoboszlai sind alle Spieler bei RB einsatzbereit. Trotz des deutlichen 3:0-Erfolgs zuletzt bei Hertha BSC könne sich Nagelsmann dennoch Änderungen in seiner Startelf vorstellen.