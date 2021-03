Leipzig

Nebel und Sonne zu Beginn der Woche in Sachsen-Anhalt

01.03.2021, 06:18 Uhr | dpa

Zum Wochenstart müssen sich die Sonnenstrahlen am Himmel über Sachsen-Anhalt zunächst ihren Weg durch den Nebel bahnen. Er löst sich am Montag erst im Tagesverlauf auf, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Bei Sonnenschein am Nachmittag und Temperaturen von bis zu 13 Grad bleibe es trocken. Auch am Dienstag taucht die Sonne erst allmählich aus dem Nebel auf, die Temperaturen liegen zwischen elf und 14 Grad. Am Mittwoch scheint den Meteorologen zufolge bei Werten bis zu 13 Grad vielerorts die Sonne.