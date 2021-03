Leipzig

Erst Nebel, dann Sonne zu Beginn der Woche in Thüringen

01.03.2021, 06:50 Uhr | dpa

Der März beginnt in Thüringen zunächst nebelig und anschließend sonnig. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, gibt es am Montag anfangs dichten Nebel, der sich gegen Nachmittag auflöst und von der Sonne abgelöst wird. Bei Temperaturen zwischen sieben und elf Grad bleibe es trocken. Am Dienstag ebenfalls zunächst Nebelauflösungen, dann strahle vielerorts die Sonne vom Himmel Thüringens. Die Temperaturen steigen den Meteorologen zufolge auf bis zu 14 Grad. Am Mittwoch durchgehend sonnig, bei Temperaturen zwischen elf und dreizehn Grad bleibe es trocken.