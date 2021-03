Leipzig

Wolfsburg will mit Sieg in Leipzig ins DFB-Pokal-Halbfinale

03.03.2021, 00:10 Uhr | dpa

Der VfL Wolfsburg will im DFB-Pokal in das Halbfinale einziehen. Auf die Niedersachsen wartet heute aber eine ganz schwere Aufgabe. Denn das Team von Trainer Oliver Glasner tritt bei RB Leipzig an, gegen das es in der vergangenen Saison im Pokal daheim eine heftige 1:6-Niederlage gab.

Die Wolfsburger reisen dieses Mal aber in Topform nach Sachsen. Die Niedersachsen sind seit zehn Pflichtspielen ohne Niederlage und haben in den vergangenen acht Partien kein Gegentor kassiert. Es ist das Duell des Tabellenzweiten gegen den -dritten der Fußball-Bundesliga.