Leipzig

DFB-Pokal: Leipzig will zum zweiten Mal ins Halbfinale

03.03.2021, 02:05 Uhr | dpa

RB Leipzig peilt den zweiten Einzug ins Halbfinale des DFB-Pokals binnen drei Saisons an. Die Sachsen treffen im Viertelfinale am Mittwoch (20.45 Uhr/ARD und Sky) im Duell zweier Fußball-Bundesligisten auf den VfL Wolfsburg. Seit 2011 ist es bereits das fünfte Pokal-Duell der beiden Teams. "Es treffen zwei offensiv ausgerichtete Teams aufeinander, die einen guten Lauf haben. Wir wollen ins Halbfinale einziehen und dann auch zum Finale nach Berlin", sagte RB-Trainer Julian Nagelsmann. Leipzig stand 2019 im Pokalfinale, verlor dort jedoch klar gegen das in dieser Saison bereits ausgeschiedene Bayern München.