Leipzig

Viele Wolken und vereinzelt Schnee in der Nacht

09.03.2021, 07:13 Uhr | dpa

Am Dienstag trennt die Elbe den Freistaat in zwei Einflussgebiete: Östlich der Elbe verschafft ein Hochdruckgebiet leichte Schleierwolken und sonnige Stunden. Aus Westen zieht ein leichtes Tief heran und sorgt im Vogtland für einen überwiegend stark bewölkten Himmel, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte. Bis in die Abendstunden zieht das Tief weiter über den Westen Sachsens herein und bringt vermehrt Wolken. Tagsüber bleibt es noch überwiegend trocken bei Temperaturen zwischen 5 und 7 Grad.

Die Nacht bringt vereinzelt Regen und leichten Schneefall. Im westlichen Erzgebirge und im Vogtland können bis zu 2 Zentimeter Neuschnee fallen. Im westlichen Sachsen bringt die Nacht Tiefstwerte von minus 1 Grad. Richtung Osten bis an die Lausitz können die Temperaturen auf minus 6 bis minus 7 Grad sinken.