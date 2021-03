Leipzig

Der Mittwoch läutet einen stürmischen Wetterabschnitt ein

10.03.2021, 07:38 Uhr | dpa

Am Mittwoch bahnt sich über einer zähen Hochnebeldecke in Sachsen-Anhalt das erwartete Sturmtief an. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) mitteilte, bleibt es tagsüber noch trocken bei 5 bis 8 Grad. Das Sturmtief komme in den Abendstunden an.

Die Nacht werde demnach bereits vom Sturmtief beeinflusst: Von Westen her breitet sich Regen aus, der ab Mitternacht laut Vorhersage alle Regionen erreicht. Auch der Wind nimmt im Verlauf der Nacht deutlich zu und gegen Morgen sind die ersten Böen von 60 km/h zu erwarten. Auf dem Brocken und den Bergspitzen warnt der DWD vor Orkanen mit bis zu 140 km/h. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 5 und 3 Grad. "Die Nacht bildet den Startschuss für einen sehr windigen und milden Wetterabschnitt für die kommenden Tage", so ein Sprecher des DWD.