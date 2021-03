Leipzig

Bericht: Ajax-Talent Brobbey kurz vor Wechsel nach Leipzig

12.03.2021, 07:30 Uhr | dpa

Das niederländische Top-Talent Brian Brobbey steht einem Medienbericht zufolge kurz vor dem Wechsel zu RB Leipzig. Der 19 Jahre alte Angreifer von Ajax Amsterdam solle bald einen langfristigen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten unterzeichnen, schrieb der "Sportbuzzer" am Freitag. Die Leipziger hätten sich demnach gegen eine Reihe anderer Interessenten wie Bayern München und Borussia Dortmund durchgesetzt. Brobbeys Vertrag bei Ajax läuft am Saisonende aus, eine Verlängerung hatte er zuletzt trotz aller Bemühungen des Clubs abgelehnt. Er wäre daher ablösefrei.

Der Torjäger wurde in der Ajax-Jugend ausgebildet. Er wird vom international bestens vernetzten Mino Raiola beraten, der auch Dortmunds Erling Haaland und Superstar Zlatan Ibrahimovic vertritt. Beim 3:0-Sieg von Amsterdam im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Young Boys Bern erzielte Brobbey am Donnerstag in der Nachspielzeit das Tor zum Endstand.

"Ich sage Brian jeden Tag, er soll bleiben", sagte Mittelfeldspieler Davy Klaassen danach beim TV-Sender ESPN. "Aber wir können sagen, was wir wollen, es ist letztendlich seine eigene Wahl", fügte der ehemalige Bremer Bundesliga-Profi hinzu.