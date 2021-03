Leipzig

Wohnungsbrand: Ermittlung wegen fahrlässiger Brandstiftung

12.03.2021, 09:03 Uhr | dpa

In einer Wohnung im Leipziger Waldstraßenviertel ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, sind die Räume nicht mehr bewohnbar, zwei anliegende Wohnungen wurden vom Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Die Mieterin habe eine offene Flamme unbeaufsichtigt in der Wohnung zurückgelassen, hieß es. Gegen die Frau wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Verletzt wurde niemand.