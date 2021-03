Leipzig

RB Leipzig will gegen Eintracht Frankfurt Serie ausbauen

13.03.2021, 21:35 Uhr | dpa

RB Leipzig will gegen Bayern-Bezwinger Eintracht Frankfurt seine Serie auf sieben Bundesliga-Siege ausbauen. Zudem sind die Hessen der ideale Härtetest im Titelrennen nach dem Aus in der Champions League. "Daraus ziehen wir die positive Energie. Wir wollen maximal erfolgreich sein. Unser großes Ziel ist das Pokalfinale in Berlin und die erneute Qualifikation zur Königsklasse", sagte Nagelsmann vor dem Duell an diesem Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen die Eintracht. Immerhin war es das Team von Adi Hütter, das die Leipziger dank des 2:1-Sieges der Hessen gegen den Rekordmeister wieder ins Titelrennen brachte. RB muss weiterhin auf Angeliño (Muskelprobleme) verzichten.