Leipzig

Schlägerei unter Jugendlichen: 14-Jähriger verletzt

22.03.2021, 08:52 Uhr | dpa

Bei einer Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen in der Leipziger Innenstadt ist ein 14-Jähriger verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Montag mitteilte, gerieten zwei Gruppen Jugendlicher am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr aneinander. Zuvor hatte die "Leipziger Volkszeitung" berichtet. Insgesamt sollen 15 Jugendliche beteiligt gewesen sein. Der 14-Jähriger hat eine Platzwunde am Kopf und mehrere Blutergüsse davongetragen. Er musste ambulant behandelt werden. Die Polizei nahm mehrere Anzeigen wegen Körperverletzung auf. Die genaue Ursache der Auseinandersetzung war bisher unbekannt. Die Jugendlichen sollen sich jedoch bereits vorher gekannt haben.