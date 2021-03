Leipzig

Wochenende in Sachsen wird windig und nass

26.03.2021, 07:18 Uhr | dpa

Das Wochenende in Sachsen wird windig und nass. Mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken startet der Freitag zunächst noch freundlich, wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes am Freitag mitteilte. Die Höchsttemperaturen am Freitag liegen zwischen 13 und 16 Grad. In der Nacht zu Samstag verdichten sich dann die Wolken und es kommt Regen auf.

Am Samstag tagsüber liegen die Höchsttemperaturen bei Regen und teils stürmischem Wind zwischen zehn und zwölf Grad. Außerdem ist mit Gewitter und Graupel zu rechnen. In den Berglagen kann es zu stürmischen Böen kommen.

Am Sonntag bleibt es wolkig bis stark bewölkt aber weitestgehend niederschlagsfrei. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen zwölf und 14 Grad und sieben bis elf Grad in den Berglagen. Ähnlich geht es auch am Montag weiter. Hier liegen die Tageshöchsttemperaturen jedoch wieder bei 16 bis 20 Grad.