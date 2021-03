Firmengebäude beschädigt

Drei Transporter brennen in Leipzig-Stötteritz – Brandstiftung?

27.03.2021, 09:18 Uhr | dpa

Ein brennendes Auto (Symbolbild): Erneut standen in Leipzig Fahrzeuge in Flammen. (Quelle: David Young/dpa-tmn/dpa)

Erneut sind in Leipzig mehrere Fahrzeuge in Flammen aufgegangen – auch ein Firmengelände wurde beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.

Im Leipziger Stadtteil Stötteritz haben in der Nacht zu Samstag mehrere Autos gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, standen drei Transporter in Flammen, als die Einsatzkräfte am frühen Morgen eintrafen. Zwei weitere Pkw sowie ein angrenzendes mehrstöckiges Firmengebäude wurden ebenfalls beschädigt.

Die Höhe des Schadens war zunächst unbekannt. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen Brandstiftung auf.