Leipzig

Nach sonnigen Tagen zu Ostern wieder kühler

30.03.2021, 08:25 Uhr | dpa

Nach sonnigen und warmen Tagen müssen sich die Sachsen zu Ostern wieder auf kühlere Temperaturen einstellen. Dabei bleibt es jedoch zumeist trocken, wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig am Dienstag mitteilte. Es gebe viele sonnige Abschnitte.

Demnach steigen die Temperaturen bei Sonnenschein am Dienstag und Donnerstag auf bis zu 23 Grad. Am Mittwoch sind sogar 25 Grad möglich. Am Karfreitag wird es deutlich bewölkter und die Temperaturen erreichen nur noch Werte um 14 Grad.