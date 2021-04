Leipzig

Verbotene Party in Leipzig aufgelöst

04.04.2021, 16:59 Uhr | dpa

Nach einem Hinweis haben Beamte in der Nacht zum Sonntag in Leipzig eine verbotene Party im Paunsdorfer Wäldchen aufgelöst. Bei ihrem Eintreffen flüchteten die meisten Teilnehmer, wie die Polizei mitteilte. In der Nähe wurden noch zwölf Personen angetroffen, die Anzeigen wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung erhielten. Der Partyort war den Angaben noch so vermüllt, dass die Behörde eine Reinigung veranlassen musste.