Schnee und Kälte zum Ende des Osterfestes in Thüringen

05.04.2021, 11:21 Uhr | dpa

In Thüringen wird es zum Ende des Osterfests kalt und ungemütlich. Nach einem relativ freundlichen Ostersonntag mit Sonnenschein beginnt die Woche wolkig, nass und kühl. In den Kammlagen des Thüringer Waldes ist mit Schnee zu rechnen, sagte Jens Oehmichen, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. "Es ist für die Jahreszeit zu kalt."

Verantwortlich ist eine Kaltfront, die am Ostermontag über Thüringen zieht. Danach ströme kalte Luft aus arktischen Breiten in den Freistaat. In den oberen Lagen des Thüringer Waldes seien bis Dienstagmorgen fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee möglich. Auch im Tiefland werde es bis Wochenmitte Schneeschauer geben. Die Quecksilbersäule werde nicht mehr als fünf bis sechs Grad erreichen. In den Hochlagen bleibe es frostig.

Den Ostersonntag mit Sonnenschein und Werten bis zu elf Grad nutzten viele Thüringer für eine Radtour oder einen Spaziergang ins Grüne. Es gab jedoch keinen großen Ansturm auf Ausflugsziele etwa im Thüringer Wald. Die Polizei sprach von einer ruhigen Lage. Auch habe es keine größeren Verstöße gegen die geltenden Corona-Regeln gegeben.