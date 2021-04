Leipzig

Verletzung: RB Leipzig in Bremen wohl ohne Poulsen

06.04.2021, 09:49 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss am Samstag bei Werder Bremen wohl auf Stürmer Yussuf Poulsen verzichten. Der 26-Jährige kann in den kommenden Tagen nur individuell trainieren, nachdem er im Spiel gegen Bayern München am vergangenen Samstag verletzt ausgewechselt werden musste. Das teilte der Club am Dienstag mit. Laut ersten Untersuchungen sei es keine strukturelle Muskelverletzung, ein Einsatz in Bremen sei aber offen.

Poulsen war beim 0:1 gegen München nach 73 Minuten eingewechselt worden. Der dänische Nationalspieler verletzte sich allerdings in einem Zweikampf und musste das Feld in der 88. Minute schon wieder verlassen. Mit fünf Treffern ist Poulsen in dieser Bundesliga-Saison der erfolgreichste Stürmer Leipzigs.