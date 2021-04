Leipzig

Glasfassade des Gewandhauses wird saniert

09.04.2021, 14:15 Uhr | dpa

Die Glasfassade des Gewandhauses in Leipzig wird erneuert. Wie das Gewandhaus am Freitag mitteilte, soll damit die Energiebilanz des Konzerthauses von 1981 verbessert werden. Durch den Einbau einer neuen UV-Schutz-Verglasung werde zudem das berühmte Deckengemälde von Sieghard Gille besser vor Sonneneinstrahlung geschützt. Zuvor waren bereits das Dach sowie andere Fassadenteile und Fenster saniert worden. Die Kosten für die Glasfassade betragen 2,7 Millionen Euro. Finanziert wird das Projekt vom Land Sachsen und der Stadt Leipzig. Die Arbeiten an der Fassade werden voraussichtlich im September abgeschlossen.