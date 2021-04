Leipzig

Leipzig gegen Bremen auch als Vorspiel fürs Pokal-Halbfinale

10.04.2021, 02:50 Uhr | dpa

RB Leipzig will seinen zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg bei Werder Bremen am heutigen Nachmittag (15.30 Uhr/Sky) festigen. Nach der Niederlage gegen Bayern München am Karsamstag wollen sich die Sachsen auch neues Selbstvertrauen holen, bevor es am 30. April im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Werder um den Einzug ins Endspiel geht.

RB blieb in den vergangenen vier Auswärtspartien ohne Punktverlust. Trainer Julian Nagelsmann hat aber einige Personalprobleme. Dayot Upamecano und Nordi Mukiele sind gesperrt, Yussuf Poulsen ist verletzt. Auch der Einsatz des angeschlagenen Lukas Klostermann ist nicht sicher. Dafür kehren Marcel Halstenberg nach seiner Quarantäne-Zeit und der zuletzt gesperrte Kevin Kampl ins Team zurück.