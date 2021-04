Leipzig

Orbans Plan mit Leipzig: "Historisches schaffen"

13.04.2021, 12:33 Uhr | dpa

Willi Orban will nach seiner Vertragsverlängerung mit Fußball-Bundesligist RB Leipzig mittelfristig den ersten Titel gewinnen. "Meine Motivation ist riesig und meine Mission hier noch nicht beendet", sagte Orban am Dienstag. "Natürlich will ich etwas gewinnen und Historisches schaffen. Dafür trainiere ich jeden Tag." Der 28-Jährige hatte seinen Vertrag in der vergangenen Woche vorzeitig bis 2025 verlängert.

Nach Vertragsablauf hat Orban die Möglichkeit, im Verein einen Posten zu übernehmen. Details sind allerdings noch zu klären. Zunächst fokussiert sich der ungarische Nationalspieler auf die Partie gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Freitag (20.30 Uhr/DAZN). "Hoffenheim hat Qualitäten nach vorn, auch wenn es momentan ein wenig hapert bei ihnen", sagte der Abwehrspieler. "Von mir aus kann es hinten ruhiger zugehen, dann könnte ich mich vorn einschalten."