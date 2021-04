Leipzig

Corona-Fall beim Gegner: SC DHfK Leipzig muss pausieren

21.04.2021, 18:26 Uhr | dpa

Die Handballer der SC DHfK Leipzig müssen noch länger auf ihren nächsten Auftritt in der Bundesliga warten. Das für Sonntag (16.00 Uhr) angesetzte Heimspiel gegen den Bergischen HC kann nicht stattfinden, da ein Spieler des BHC am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Das Gesundheitsamt Solingen hat daraufhin für den Tabellenachten eine Quarantäne bis zum 2. Mai angeordnet. Bereits Ende März musste ein Heimspiel der Leipziger kurzfristig verlegt werden, weil beim HC Erlangen ein Corona-Fall aufgetreten war. Die nächste Partie des SC DHfK findet erst am 6. Mai statt, wenn die MT Melsungen zu Gast ist.