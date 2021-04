Leipzig

Football: Leipzig Kings spielen im Kunze-Sportpark

23.04.2021, 16:29 Uhr | dpa

Die Leipzig Kings haben zwei Monate vor dem Start der neuen European League of Football eine Heimstätte gefunden. Wie der Club am Freitag mitteilte, werden die Spiele in der neuen Liga im Alfred-Kunze-Sportpark des Fußball-Regionalligisten BSG Chemie Leipzig ausgetragen. "Die BSG stellt den Kings bis September einen Platz für die Trainingseinheiten und für fünf Begegnungen den Hauptplatz im traditionsreichen Sportpark im Leipziger Westen zur Verfügung. Das erste Heimspiel findet am 4. Juli gegen die Cologne Centurions statt", teilten die Kings mit.

Anfang Mai soll es in Leipzig ein Probetraining geben. Offiziell haben die Kings bisher nur Trainer Fred Armstrong und Quarterback Michael Birdsong verpflichtet. Das Team tritt in der ELF am 20. Juni bei Berlin Thunder an. Zudem spielen Hamburg und das polnische Team Wroclaw in der Nord-Gruppe, vier weitere Mannschaften gehören zur Süd-Gruppe. Die beiden besten Mannschaften qualifizieren sich für das Halbfinale.