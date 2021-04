Leipzig

Öffentlichkeitsfahndung nach spektakulärem Einbruch

23.04.2021, 17:44 Uhr | dpa

Nach dem spektakulären Einbruch bei einem Leipziger Juwelier zu Wochenbeginn hat die Polizei nun eine öffentliche Fahndung nach den Tätern gestartet. Auf einer Videosequenz und zahlreichen Fotos sind drei maskierte Täter, die beim Einbruch und der Flucht benutzten Autos und Taschen zu sehen. Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder den Gegenständen machen können, sich zu melden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Laut Polizei wurden bei dem dreisten Diebstahl in der Nacht zum Dienstag vor allem Uhren in "dreistelliger Anzahl" gestohlen. Der Wert der gestohlenen Ware beläuft sich nach bisherigem Stand auf eine "niedrige siebenstellige Summe", so die Polizei. Entstanden ist demnach ein Sachschaden in Höhe von rund 90 000 Euro.

Die Diebe waren mit einem Auto in das Sicherheitsrolltor gerast und gelangten so in das Innere des Geschäftes und brachen zahlreiche Vitrinen auf. Anschließend flüchteten sie mit einem zweiten Wagen, der am Donnerstag gefunden wurde.