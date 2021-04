Dresden

Starke Nachfrage bei Erste-Hilfe-Lehrgängen

24.04.2021, 08:56 Uhr | dpa

Lehrgänge in Erster Hilfe erfreuen sich in Sachsen hoher Nachfrage. Seit im März die zweite Corona-Welle etwas abgeklungen war, bieten die meisten Rettungsdienste wieder Kurse an, diese waren auch rasch ausgebucht, wie eine dpa-Umfrage ergab. "Da hat sich ein Stau gebildet", sagte der Ausbildungsleiter der Johanniter-Unfallhilfe in Leipzig, Stefan Kupietz. Der Bedarf sei hoch. Vor allem Führerscheinanwärter und betriebliche Ersthelfer würden aktuell berücksichtigt. Wer privat seine Kenntnisse in Erster Hilfe auffrischen wolle, müsse sich noch gedulden.

Bei ihren Erste-Hilfe-Lehrgängen müssen die Ausbilder die aktuellen Bestimmungen der Corona-Arbeitsschutzverordnung und Hygienekonzepte einhalten. So muss unter anderem der Schulungsraum so bemessen sein, dass eine Fläche von zehn Quadratmetern auf jeden Kursteilnehmer entfällt.