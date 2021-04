Schwer verletzt

Betrunkener Radler stößt mit Autos zusammen

27.04.2021, 06:52 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen steht bereit (Symbolbild): In Leipzig hat ein betrunkener Radfahrer einen Unfall verursacht. (Quelle: Jens Kalaene/dpa)

In Leipzig ist ein betrunkener Radfahrer über eine rote Ampel gefahren und von zwei Autos angefahren worden. Er wurde schwer verletzt.

Bei einem Zusammenstoß mit zwei Autos ist ein Radfahrer in Leipzig schwer verletzt worden. Der 39 Jahre alte Mann war dabei stark alkoholisiert, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Er sei am Montagabend trotz roter Ampel über die Kreuzung Saalfelder Straße/Lützner Straße gefahren und mit zwei bei grünem Licht fahrenden Autos kollidiert.



Der Radfahrer wurde von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Der 51-jährige Fahrer des einen, links abbiegenden Autos, sowie die 33 Jahre alte Fahrerin eines geradeaus fahrenden Autos seien unverletzt. Gegen den Radfahrer werde wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, hieß es.