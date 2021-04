Leipzig

RB Leipzig strebt Einzug ins Pokalfinale an

30.04.2021, 02:58 Uhr | dpa

RB Leipzig will zum zweiten Mal nach 2019 in das Finale des DFB-Pokals einziehen. Das Team des scheidenden Trainers Julian Nagelsmann muss heute Abend bei Werder Bremen antreten. Vor drei Wochen gewann RB in Bremen sein Liga-Spiel überlegen mit 4:1. "Es wäre schön, wenn ich mich mit dem Pokal verabschieden könnte. Der Druck ist ganz normal. Wenn man im Halbfinale steht, will man ins Finale und dort will man gewinnen", sagte der im Sommer zu Bayern München wechselnde Nagelsmann. Bis auf Justin Kluivert stehen Leipzig alle Spieler zur Verfügung.