Leipzig

Wochenstart mit vielen Wolken und vereinzelt Schauer

03.05.2021, 08:53 Uhr | dpa

Die neue Woche startet in Thüringen mit einem Mix aus Wolken und Sonne. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, sind im Verlauf des Montags mehr Wolken als Sonne zu erwarten. Am Nachmittag könne es bei Höchstwerten zwischen 11 und 14 Grad einzelne Schauer geben. In den Hochlagen des Thüringer Waldes bleibt es etwas kühler bei maximal acht bis zehn Grad.

Die Nacht bleibt bewölkt, aber trocken mit Tiefstwerten zwischen sieben und fünf Grad. Erst in den Morgenstunden kündigt sich das Tief "Eugen" an, das Sturmböen und Schauer für den Dienstag bringt, so der DWD.