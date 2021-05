Leipzig

ZVON-Fahrkarten auch im Internet verfügbar

03.05.2021, 11:55 Uhr | dpa

Fahrkarten für die Zugverbindungen des Verkehrsverbundes Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON) sind ab sofort auch im Internet erhältlich. Eine entsprechende Leistungsvereinbarung über die Nutzung der Seite bahn.de und der App DB Navigator sei zwischen der Länderbahn und der Deutschen Bahn geschlossen worden, teilte die Bahn am Montag in Leipzig mit. Damit erhielten Fahrgäste in der Region rund um Bautzen und Görlitz einen zusätzlichen Service, um Tickets und Informationen zu bekommen.

Für die Kunden aus Ostsachsen und dem Großraum Dresden sei dies neben dem Verkauf an Bord der Züge eine gute Ergänzung, sagte Länderbahn-Geschäftsführer Wolfgang Pollety der Mitteilung zufolge. Somit seien sämtliche im Ostsachsennetz geltenden Tarife über die mobilen Vertriebswege erhältlich. Über die Reiseauskunft können nach Eingabe von Start und Ziel die ZVON-Tickets direkt gebucht werden.