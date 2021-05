Leipzig

18-Jähriger tritt 52-Jährigen nach Streit um Maske in S-Bahn

03.05.2021, 14:16 Uhr | dpa

Der Streit zwischen zwei Männern in einer S-Bahn um das korrekte Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes hat in Leipzig zu einer Körperverletzung geführt. Ein 18-Jähriger habe in der Bahn zwischen Leipzig-Grünau und Leipzig-Hauptbahnhof am Samstag einen 52-Jährigen darauf angesprochen, dass er seine Maske nicht ordnungsgemäß trage, wie die Polizei am Montag mitteilte. Daraufhin soll der 52-Jährige ihn rassistisch beleidigt haben. Am Hauptbahnhof soll der 18-Jährige den anderen Mann dann aufgefordert haben, gemeinsam aus der Bahn auszusteigen. Als dieser sich weigerte, soll der Jüngere ihm ins Gesicht getreten haben.