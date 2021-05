Leipzig

Nach Sommer-Wochenende werden Gewitter erwartet

09.05.2021, 15:38 Uhr | dpa

Kurz vor den Eisheiligen haben die Thüringer eines der ersten sommerlichen Wochenenden erlebt. Bei Temperaturen jenseits der 25-Grad-Marke genossen viele Menschen die Sonne vor allem am Sonntag im Freien. In Erfurt bildeten sich teils auch Schlangen vor Blumenläden und Floristikbetrieben - am Sonntag war Muttertag. Am Schlosspark Tiefurt bei Weimar trauten sich einige Menschen sogar, ein Bad in der Ilm zu nehmen. Andere hielten ihre Füße ins Wasser und verschafften sich so Abkühlung.

Doch das lang ersehnte sommerliche Wetter dürfte nur kurz andauern, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Sonntag sagte: "Es bleibt nicht so."

Bereits am Dienstag könnte es vorbei sein mit dem Sonnenschein. "Der Preis für die hohen Temperaturen ist, dass wir vielleicht Gewitter bekommen - die ersten möglicherweise schon am späten Montagabend im Westen Thüringens", sagte Jens Oehmichen, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig. Demnach sei bereits in der Nacht zum Dienstag vor allem im Westen Thüringens Regen möglich. "Am Dienstagnachmittag erwarten wir dann kräftige Gewitter", so Oehmichen. Mitte der Woche kommt dann zunehmend auch wieder kältere Luft nach Thüringen, wobei Tageshöchsttemperaturen um die 20 Grad zu erwarten seien.

Immerhin: Hobbygärtner müssen wohl zunächst keinen richtigen Kälteeinbruch befürchten. "Die typische Einsheiligen-Wetterlage ist derzeit nicht zu sehen", sagte Oehmichen. In ungünstigen Lagen sei die Gefahr von Nachtfrost am ehesten noch kommendes Wochenende zu erwarten.