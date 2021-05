Leipzig

Nach Zusammenstoß mit Auto: 25-Jähriger schwer verletzt

10.05.2021, 06:44 Uhr | dpa

In Leipzig hat ein Fahrer mit seinem Wagen einen 25-Jährigen erfasst und ihn dabei schwer verletzt. Der unbekannte Autofahrer sei am Sonntagabend auf der Engelmannstraße im Leipziger Stadtteil Sellerhausen unterwegs gewesen, als zwei Fußgänger die Straße überquerten, teilte die Polizei am Montag mit. Einer der beiden Fußgänger wurde demnach erfasst und stürzte. Der Autofahrer sei geflüchtet. Der andere 27 Jahre alte Fußgänger blieb unverletzt.