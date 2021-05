Leipzig

Autofahrer fährt Fußgänger in Leipzig an und flüchtet

10.05.2021, 14:25 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat in Leipzig zwei Fußgänger angefahren und ist anschließend geflüchtet. Ein 25-Jähriger sei bei dem Aufprall schwer verletzt worden und musste im Krankenhaus behandelt werden, teilte die Polizei am Montag mit. Ein 27 Jahre alter Fußgänger wurde bei dem Unfall am Sonntagabend leicht verletzt.

Laut Augenzeugen habe der bisher unbekannte Fahrer zuvor mehrere Personen aus seinem Fahrzeug aussteigen lassen und anschließend stark beschleunigt. Ohne zu bremsen, sei er mit den beiden Männern zusammengestoßen, die gerade die Straße überquerten. Er sei ohne anzuhalten weitergefahren, hieß es. Nach Angaben der Polizei war der rote Lack des Autos auffällig von der Sonne verblichen, im Kennzeichen soll mehrmals die Ziffer 9 vorgekommen sein. Die Polizei sucht nach Zeugen.