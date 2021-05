Leipzig

Zwei Verletzte nach Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge auf A14

12.05.2021, 05:46 Uhr | dpa

Beim Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge auf der Autobahn 14 Richtung Dresden ist ein 47-jähriger Lastwagenfahrer schwer und eine 21-jährige Pkw-Fahrerin leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der 47-Jährige am Dienstagnachmittag in einem Stau zwischen den Anschlussstellen Nossen-Nord und Nossen-Ost (Landkreis Meißen) von hinten auf zwei vorausfahrenden Lkw auf und schob sie zusammen. Dabei wurde auch der nebenherfahrende Pkw der 21-Jährigen beschädigt. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 250 000 Euro geschätzt. Wegen Bergungsarbeiten musste die Strecke für etwa acht Stunden voll gesperrt werden.